جهز محفظتك.. “حقيقة أم إشاعة” زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين وطريقة الاستعلام عنها 2024

في الفترة الحالية يتساءل الكثير عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن، حيث ينتظر العديد من المتقاعدين العسكريين أخباراً رسمية بشأن الزيادة المرتقبة في رواتبهم للعام 2024 ، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة التي قدمت الكثير لخدمة الوطن وفي ظل هذه التطلعات تبرز الحاجة إلى استعراض الحقائق حول هذه الزيادة وتوضيح كيفية تأثيرها على رواتب المتقاعدين، لذلك يتناول هذا المقال تفاصيل الزيادة المنتظرة ويقدم رؤى دقيقة حول التعديلات المتوقعة في رواتب المتقاعدين العسكريين بما يعكس جهود الحكومة في دعمهم وتعزيز قدرتهم المالية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن 2024

يثير موضوع زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن لعام 2024 اهتماماً كبيراً بين المتقاعدين والمجتمع بشكل عام فقد قامت وزارة المالية الأردنية مؤخراً بتوضيح التفاصيل المتعلقة بالزيادة المزمعة حيث أكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين العسكريين في الأشهر القليلة القادمة، لذلك أعلنت الوزارة عن النسب المقررة التي ستضاف إلى الرواتب وفقاً للرتب العسكرية، على سبيل المثال:

سيُرفع راتب المتقاعد برتبة رقيب ليصل إلى 28 ديناراً أردنياً بعد الزيادة.

أما المتقاعد برتبة لواء فسوف يشهد راتبه زيادة تصل إلى 30 ديناراً.

وبالنسبة للمتقاعد برتبة عميد فسيحصل على راتب معدّل يبلغ 35 ديناراً.

وسيستفيد المتقاعد برتبة ملازم أول من زيادة ترفع راتبه إلى 38 ديناراً أردنياً.

طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين بالأردن 2024

صرحت وزارة المالية الأردنية عن إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين إلكترونياً، مما يلغي الحاجة للتوجه إلى المكاتب المختصة لتسهيل هذه العملية يجب على المتقاعدين اتباع الخطوات التالية: