بكام كيلو الفراخ انهارده؟ سعر الفراخ والبيض اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 البلدي والبيضاء

استقرار جديد في سعر الفراخ والبيض اليوم الجمعة 23 أغسطس، بعد تقلبات الأسعار الأخيرة، حيث سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل متوسط سعر الفراخ الحية للمستهلك إلى حوالي 75 جنيهًا، هذا الاستقرار يأتي كخبر سار للمواطنين الذين يعتمدون على الدواجن كعنصر أساسي على موائدهم.

سعر الفراخ والبيض اليوم الجمعة 23 أغسطس

انخفضت أسعار الدواجن في مصر خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 4-5 جنيهات، مما يشير إلى استقرار محتمل في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن درجات الحرارة، حيث سجلت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم التالي:

الفراخ البيضاء: 85-86 جنيهًا في البورصة، و95-96 جنيهًا للمستهلك.

كما أن الفراخ الأمهات: 64 جنيهًا في البورصة، و74 جنيهًا للمستهلك.

الفراخ البلدي: 110-115 جنيهًا في المزرعة، و120 جنيهًا للمستهلك.

والبانيه: انخفض سعره ليصل إلى ما بين 160-180 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 23 أغسطس 2024

سجلت أسعار البيض في السوق المحلية اليوم التالي:

البيض الأحمر: 159 جنيهًا للكرتونة بالجملة، و169 جنيهًا عند البيع بالتجزئة.

أما البيض الأبيض: 158 جنيهًا للكرتونة بالجملة، و168 جنيهًا عند البيع بالتجزئة.

البيض البلدي: 160 جنيهًا للكرتونة بالجملة، و170 جنيهًا عند البيع بالتجزئة.

أسعار الدواجن اليوم

أكدت البوابة الرسمية لأسعار السلع الأساسية استقرار أسعار الدواجن في مصر خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل متوسط سعر كيلو الفراخ المذبوحة نحو 100.53 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفراخ الحية إلى 77 جنيهًا، يأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاعات سابقة شهدتها أسعار الدواجن.