شوف اسمك موجود ولا لاء.. خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب لعام 2025 والشروط الواجب توافرها

في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى فرص أداء مناسك الحج، تم إصدار نتائج قرعة الحج لعام 2025 عبر نظام إلكتروني حديث، ويهدف هذا النظام إلى تقديم تجربة أكثر سلاسة للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال تيسير عملية الاستعلام عن نتائج القرعة والتأكد من دقة الإجراءات، ويعتبر هذا التحديث خطوة هامة نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التلاعب المحتمل.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج المغرب 2025

صدرت نتائج قرعة الحج لعام 2025 في المغرب عبر نظام إلكتروني جديد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى فرص أداء مناسك الحج عبر الإنترنت مع ضمان الشفافية والدقة، ويمكنكم متابعة خطوات استخراج النتائج كما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

انتقل إلى قسم قرعة الحج والعمرة لعام 2025.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة في النموذج المخصص.

قم بالتحقق من صحة المعلومات المدخلة.

اضغط على زر الإستعلام وانتظر حتى يتم معالجة طلبك من قبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في قرعة الحج عام 2025

إليكم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية المغربية.

أن يتراوح عمره بين 18 و65 عاما.

أن يكون لديه إقامة دائمة في المغرب.

يجب تقديم شهادة طبية تؤكد عدم الإصابة بأمراض مزمنة تعيق أداء مناسك الحج.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل

هناك العديد من الأوراق الرسمية التي يجب توافرها مع المتقدم وهي كالتالي: