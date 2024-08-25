“برابط مباشر” هنا خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات عبر موقع وزارة العمل

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للفترة الأخيرة من عام 2024، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن ذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت يأتي هذا الإعلان في إطار تسهيل الوصول إلى المعلومات للعديد من المواطنين، وخصوصا كبار السن الراغبين في الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية وهذا البرنامج من بين أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية، بهدف مساعدة الأسر ذات الحاجة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

ينتظر العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في النصف الثاني من عام 2024، وتسبب تأخر الإعلان عن هذه المساعدات قلقا بين الناس حيث يعتبر هذا الدعم مصدر دخلهم الوحيد للكثيرين، وأوضحت وزارة العمل العراقية أن سبب التأخير يعود إلى تحتاج إلى أكثر من 70 ألف طلب تقديم، وما زالت الوزارة تقوم بفحص دقيق لاختيار الأشخاص الأكثر جدارة بالدعم، وفقا للشروط التي قد تم الإعلان عنها سابقا.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي بالعراق

لضمان قبول طلبات الحصول على الرعاية الاجتماعية، يتوجب على المتقدمين توافر الشروط التالية:

الجنسية والإقامة: يجب على المتقدم أن يكون مواطن عراقي ويحمل إقامة دائمة في العراق.

التقديم للرجال يكون مسموح لمن هم في الفترة العمرية بين 18 و60 عام.

بالنسبة للإناث: يجب أن يكون عمر المتقدمة أقل من 15 عام ولا يتجاوز 55 عام.

الحالة القانونية: يجب أن لا يكون المتقدم مسجون أو مقيم في أي دور رعاية.

لا يمتلك الشخص المتقدم أصول أو عقارات أو ممتلكات.

دخل المتقدم يجب أن لا يكون ثابت شهري.

تمنع الوظيفة من تقديم الطلبات للأشخاص الذين يعملون بالفعل في القطاع العام أو الخاص.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن الحصول على معلومات حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدورة الأخيرة عام 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية: