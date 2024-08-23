نزل تردد وناسة قنوات الأطفال الجديدة 2024 خلي أطفالك مبسوطين طول اليوم

العديد من الأباء والأمهات يبحثون بشكل متكرر حول قنوات الأطفال، التي تقدم كل ما هو جديد ومميز في عالم الطفل والكرتون، بالإضافة إلى أن من أروع هذه القنوات هي وناسة وبراعم الأطفال، وغير ذلك من القنوات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عبر الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة أطفال الجديد 2024

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال قناة وناسة أطفال الجديد، ومشاهدة كل ما يتم إذاعته على مدار اليوم، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة فهو: النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون: 11470.

معامل الترميز وناسة أطفال: 27500.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ لوناسة 3/ 4.

استقبل تردد قناة وناسة 2024

وحتى تُشاهد كل ما يتم تقديمه على قناة وناسة، من أجل الاستمتاع بمحتوى الأطفال المميزة، والمتمثلة في البرامج الكرتونية الأكثر من الرائعة، وفقًا للبيانات الأتية:-

القمر الصناعي وناسة يكون: العرب سات.

التردد الخاص بالقناة فهو: 11274.

استقطاب القناة فهو عمودي.

بينما معامل الترميز الخاص بقناة وناسة: 27500.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ للقناة 4\3.

استقبال قناة وناسة أطفال الجديد

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال قناة وناسة أطفال الجديد الناقلة للمحتوى الطفولي والكرتوني المميز، وفقًا لما يأتي:-