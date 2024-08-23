رابط hajj.gov.iq اسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2024 العراق

بعد غلق باب التقديم في قرعة الحج المجانية داخل دولة العراق، فتوجهت عمليات البحث إلى الأسماء التي تم قبولهم في القرعة الجديدة للأعوام الثالثة المتمثلة في “2025-2026-2027″، بما يسمح للعديد من الأشخاص المقبولين في تأدية فريضة الحج والركن الأعظم من شعائر الإسلام المقدسة، على أن تتمكن من الإستعلام عن النتيجة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة معرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية أمام المتقدمين في دولة العراق، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

مع النقر على زر “الخدمات”.

ليتم اختيار “نتيجة قرعة الحج”.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم الكشف عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق.

ما هي شروط القبول في قرعة الحج؟

وحددت الهيئة العليا للحج والعمرة داخل دولة العراق، مجموعة من الشروط والضوابط المعنية بطلب القبول في قرعة الحج المجانية في الدولة، كما يأتي:-