موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 في العراق وخطوات الاستعلام عن الرواتب

تم تداول شائعات مؤخرا حول صرف رواتب المتقاعدين في العراق بشكل مبكر لشهر سبتمبر 2024 مما أثار استفسارات بين المواطنين، أصدرت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة العراقية بيان رسمي نفت هذه الأخبار بشكل قاطع، وأكدت أن رواتب المتقاعدين ستصرف في موعدها المحدد شهري وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، أوضحت الهيئة أنه في حال حدوث أي تغيير في هذا الموعد سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية التابعة للهيئة، وغالبا ما يحدث هذا فقط في حال تزامن موعد الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024

أوضحت وزارة المالية العراقية أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 في اليوم الأول من الشهر كالمعتاد وفي حال تم تعليق الصرف بسبب عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، سيتم تحديد موعد جديد وسيتم إعلام المتقاعدين عبر الموقع الرسمي للوزارة، وتشير التقارير إلى زيادة جديدة في الرواتب بقيمة 100 ألف دينار عراقي، مما يعزز الدعم المالي للمتقاعدين خلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024

بعد شرح حقيقة صرف رواتب المتقاعدين في العراق مبكرا، يمكن للمستفيدين التحقق من تاريخ صرف رواتبهم لشهر سبتمبر 2024 واطلاعهم على التفاصيل ذات الصلة عبر موقع وزارة المالية العراقية من خلال الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي بوزارة المالية العراقية.

اذهب إلى فئة “الخدمات الإلكترونية” في القائمة الرئيسية.

حدد “التحقق من رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024”.

ضع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية وبدقة.

اضغط على زر “استعلام”.

جدول صرف رواتب المتقاعدين في العراق

حسب الاستفسارات التي تلقتها الوزارة من المواطنين حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لهذا الشهر، أعلنت وزارة المالية العراقية عن تاريخ صرف الرواتب الرسمي المحدد في بداية الشهر المقبل وهو الأحد الأول من سبتمبر 2024، وهذا التاريخ ثابت في كل شهر وقد يتم تعديله في حالات استثنائية الإجازات الرسمية أو الأزمات المالية في البلاد.