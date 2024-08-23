“كيفاش تستعلم عن اسمك؟” رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 وشروط التسجيل

وزارة الإسكان في الجزائر قامت بطرح برنامج سكنات عدل 3 حيث يتم منح الأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة ومدعومة من قبل الحكومة الجزائرية، قد تم فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى من سكنات عدل 3 في شهر يوليو الماضي وتلقت الوزارة العديد من الطلبات، ويبحث الكثير من المواطنين عن معرفة كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

تعمل الجهات المختصة بمراجعة طلبات التقديم للتأكد من مدي أن استحقاق المتقدم ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، كما يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في المرحلة الأولى بشكل إلكتروني وبكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني لمنصة عدل.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين.

قم بتفعيل إشعارات الموقع.

سوف تظهر أمامك حالة الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

كما أعلنت وزارة الإسكان الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنات عدل 3 وجاءت الشروط على النحو التالي: