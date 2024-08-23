معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2025-2024 عبر بوابة وحدة تنسيق القبول الموحد

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2025-2024 عبر بوابة وحدة تنسيق القبول الموحد
معدلات القبول الموحد 2024 الاردن

تعد معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2025 من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، كونها من أهم المراحل التعليمية التي يجب على الطالب أن يختارها بكل عناية وتثير معدلات القبول في الكليات المختلفة اهتمام آلاف الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024….

معدلات قبول الجامعة الاردنية 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب عن معدلات قبول الجامعة الاردنية 2024، والتي تساعد في تحقيق المجموع الذي يسعى اليه للكلية، وتحقيق أمانيهم وقد تختلف معدلات القبول بين الجامعات وكذلك بين الكليات داخل الجامعة الواحدة، وأعلنت وزارة التعليم العالي بالأ ردن عن معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024، للقسم الأدبي والعلمي لطلاب الثانوية العامة الأردن 2024.

  • معدل القبول في كلية اللغات والترجمة 90%.
  • نسبة القبول في كلية الطب 97%.
  • معدل القبول في كلية الهندسة 92%.
  • معدل القبول في كلية إدارة الأعمال هو89.6%.
  • معدل القبول في كلية الصيدلة 94.20%.
  • معدل القبول في كلية التمريض 90.20%.
  • معدل القبول في كلية الأمن السيبرالي 90.10%.
  • معدل القبول في كلية الفيزياء الحيوية تبدأ من 85.50%.
  • معدل القبول في كلية الإقتصاد هي 84.80%.

شروط القبول في الجامعات الأردنية لعام 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الأردن ، بعد أن قام الطلاب بالإطلاع على معدلات القبول في الجامعات الأردنية لعام 2024 والتي جاءت كالتالي:

  •  شهادة النجاح في الثانوية العامة والتي توضح درجات الطلاب .
  • التسجيل في اختيار القبول الخاص وشهادة اجتياز النجاح.
  • شهادة تثبت السيرة الذاتية للطالب بالإضافة إلى رسائل التوصية.
  • يجب أن يتأكد الطالب من تسجيل البيانات صحيحة.
معلومات الكاتب
يس خالد

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