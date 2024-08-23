موعد صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2024 ولحد الأدنى للأجور… تقبض بدري

الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2024 حيث تفاجأ العديد من الموظفين بتبكير الموعد الخاص بصرف الرواتب بالنسبة لشهر أغسطس الجاري، وذلك طبقاً لما تم إصداره من قبل الوزارة، حيث إنه يتم صرف جميع الرواتب في الموعد الخاص بها ويتم الحصول على قيمة الرواتب عن طريق البنوك أو من خلال أحد الفروع الخاصة بالبريد في كافة المحافظات، وذلك في مصر، لذلك سوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل الخاصة بموعد صرف الرواتب في مقالنا الجاري.

الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر أغسطس 2024

أعلنت الجهات المسؤولة في الوزارة عن تبكير الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر أغسطس بالنسبة للعام الجاري 2024 لذلك يتم البحث عن الأمر من قبل العديد من الموظفين لمعرفة الموعد الخاص لبدء صرف المرتبات الرواتب بداية من يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس، وسوف يتم صرف المتأخرات في اليوم الثامن و 11 و 12 من شهر سبتمبر طبقاً لما تم الإعلان عنه من قبل رئيس قطاع الحسابات، ويتمكن الجميع من صرف الرواتب الخاصة بهم من خلال ماكينات الصراف الآلي أو التوجه إلى الفروع الخاصة للبنوك في كافة محافظات مصر.

نسبة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 2024

جاءت القيمة الخاصة للحد الأدنى للأجور 2024 بالنسبة للقطاع الحكومي بأنها تتمثل فيما يلي: