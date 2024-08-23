موعد صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2024 ولحد الأدنى للأجور… تقبض بدري

الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2024 حيث تفاجأ العديد من الموظفين بتبكير الموعد الخاص بصرف الرواتب بالنسبة لشهر أغسطس الجاري، وذلك طبقاً لما تم إصداره من قبل الوزارة، حيث إنه يتم صرف جميع الرواتب في الموعد الخاص بها ويتم الحصول على قيمة الرواتب عن طريق البنوك أو من خلال أحد الفروع الخاصة بالبريد في كافة المحافظات، وذلك في مصر، لذلك سوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل الخاصة بموعد صرف الرواتب في مقالنا الجاري.
الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر أغسطس 2024
أعلنت الجهات المسؤولة في الوزارة عن تبكير الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر أغسطس بالنسبة للعام الجاري 2024 لذلك يتم البحث عن الأمر من قبل العديد من الموظفين لمعرفة الموعد الخاص لبدء صرف المرتبات الرواتب بداية من يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس، وسوف يتم صرف المتأخرات في اليوم الثامن و 11 و 12 من شهر سبتمبر طبقاً لما تم الإعلان عنه من قبل رئيس قطاع الحسابات، ويتمكن الجميع من صرف الرواتب الخاصة بهم من خلال ماكينات الصراف الآلي أو التوجه إلى الفروع الخاصة للبنوك في كافة محافظات مصر.
نسبة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 2024
جاءت القيمة الخاصة للحد الأدنى للأجور 2024 بالنسبة للقطاع الحكومي بأنها تتمثل فيما يلي:
- يتم حصول الموظفين من الدرجة الرابعة على راتب بقيمة 7500 جنيه.
- حصول الموظفين من الدرجة الثالثة على راتب بقيمة 8000 جنيه.
- الموظفون من الدرجة الأولى يتم حصولهم على راتب بقيمة 8200 جنيه.
- يتمثل الراتب الخاص بالنسبة للمدير العام بأنه يكون بقيمة 9200 جنيه.
- يتمثل الراتب الخاص للموظفين من الدرجة العالية بأنه يكون بقيمة 10200 جنيه.
- تصل جميع المرتبات الخاصة للموظفين من الدرجة الوظيفية الممتازة بأنها تكون بقيمة 12,200 جنيه.