موقع غرامات المرور العامة.. كيفية الاستعلام عن غرامة المرور بالرقم الألماني 2024 من خلال منصة أور الإلكترونية 

في إطار الجهود إلى تعزيز الانضباط المروري وتحسين السلامة على الطرقات قامت الحكومة العراقية بتطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالمرور، ومن بين هذه الخدمات يبرز موقع غرامات المرور العامة كأداة مهمة تمكن السائقين من الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية المستحقة عليهم بشكل سريع وموثوق، يأتي هذا الموقع كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية في العراق مما يساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية ويتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات المرورية دون الحاجة إلى زيارة مكاتب المرور بشكل شخصي.

موقع غرامات المرور العامة

مع تزايد عدد المركبات على الطرقات العراقية أصبحت الإدارة الفعالة للمرور والغرامات مسألة حيوية لضمان سلامة الجميع، ويمثل موقع غرامات المرور العامة خطوة هامة نحو تحسين الشفافية في إدارة الغرامات حيث يوفر معلومات دقيقة ومحدثة تساعد السائقين في تفادي التراكمات المالية غير الضرورية والالتزام بالقوانين المرورية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي بمنصة أور.

تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة.

الضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية

النقر على خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخال البيانات الخاصة بالسيارة بدقة.

النقر على خانة استعلام.

تظهر لك جميع المخالفات المرورية.

قيمة المخالفات المرورية 2024

تم الإعلان من قبل المديرية العامة للمرور في العراق عن تعديلات جديدة تتعلق بقيمة المخالفات المرورية وذلك في سياق مساعي الحكومة المتواصلة لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل معدلات الحوادث، وقد أوضحت المديرية أن هذه المخالفات قد تم تقسيمها إلى عدة فئات حيث تختلف الغرامات المفروضة بناء على نوع المخالفة وظروف ارتكابها: