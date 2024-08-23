الراتب نزل!.. وزارة العمل تُعلن استكمال صرف راتب المعين المتفرغ بقيمة 63 مليار و569 مليون دينار

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن استكمال صرف رواتب المعين المتفرغ بجميع المحافظات، وذلك بما يشمل نحو 372 ألف مستفيدًا داخل محافظة بغداد، اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، وذلك عبر ماكينات الصراف الألي المتخصصة في توزيع الرواتب بالعراق، مع العلم بأنه في حالة عدم القدرة على صرف الراتب المستحقة فيمكن الانتظار إلى أول أيام عمل الأسبوع، لكي تتمكن من الحصول على المستحقات المالية الخاصة بكل مستحق في الدولة.

توزيع راتب المعين المتفرغ بالعراق

وفي سياق متصل، أكد رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة في العراق، ذكرى عبد الرحيم، بأن الهيئة تبذل قصارى جهدها في إطار توفير الدعم والتمويل اللازم توزيعه على كافة المستحقين، بالإضافة إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، في سبيل الحصول على الرواتب قبل عُطلة زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام، مع العلم بأنه في حالة القدرة على الرواتب من المنافذ العاملة بالشوارع، فيمكن الحصول عليها من المصارف يوم الأحد.

المستفيدين من راتب المعين المتفرغ في العراق

وأوضحت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة بالعراق، أن راتب المعين المتفرغ شمل نحو 372 ألف مستفيدًا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 63 مليار و569 مليون دينار عراقي عن شهر أب الجاري 2024، بما دعت كافة المستفيدين الراغبين بالحصول على مستحقاتهم المالية، من التوجه إلى أقرب المنافذ المعتمدة في دولة العراق، عقب استلام رسالة نصية تُفيد بذلك من قبل المصارف التي تؤهلهم للحصول على الراتب.

كيفية التقديم في راتب المعين المتفرغ

أما عن الخطوات المعنية بطلب القبول في راتب المعين المتفرغ داخل دولة العراق، فإنها جاءت كما يلي:-