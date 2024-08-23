منحة لكل امرأة جزائرية.. خطوات التسجيل في منحة المرأة بالجزائر 2024 وأهم شروط التسجيل

أعلنت الحكومة الجزائرية من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل عن فتح باب التسجيل في منحة المرأة بالجزائر 2024، وهي منحة تستهدف النساء في جميع ولايات الجزائر، يمكن للنساء التسجيل للاستفادة من هذا الدعم، وذلك بعد التحقق من استيفاء مجموعة من الشروط المحددة من قبل الجهات المختصة، سنستعرض في السطور التالية كيفية التسجيل والشروط المطلوبة للقبول.

خطوات التسجيل في منحة المرأة بالجزائر 2024

إليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة بالجزائر 2024:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم البحث عن خدمة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت.

ثم يتم الضغط على زر التسجيل.

بعد ذلك يتم الاطلاع على جميع المعلومات المتاحة في صفحة التقديم.

ثم يتم تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بدقة.

بعد ذلك يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة، مثل الشهادات والوثائق الشخصية.

ثم يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة.

متابعة حالة الطلب عبر الموقع أو البريد الإلكتروني.

شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

بعد أن تعرفنا على خطوات التسجيل في منحة المرأة بالجزائر 2024، إليكم شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت: