الراتب يصل إلى 300 ألــف دينار شهريا.. طريقة التقديم في وظائف صلاح الدين 2024 وأهم الشروط المطلوبة

يود التسجيل في وظائف صلاح الدين 2024 التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة عدد كبير من الخريجين حيث أن هذه الوظائف تعد فرصة لا تعوض للشباب الراغب في الحصول على عمل مناسب له، ولقد أعلنت محافظة صلاح الدين عن أكثر من 7 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات مقدمة لأبناء المحافظة، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول هذه الوظائف من خلال التقرير التالي.

وظائف صلاح الدين 2024

تم الإعلان عن عدة وظائف صلاح الدين 2024 حيث من المقرر أن يتم استقبال طلبات التوظيف في أكثر من 7 آلاف وظيفة داخل محافظة صلاح الدين وذلك بعقد عمل سنوي لمدة ثلاث سنوات، وإليكم خطوات التسجيل في الوظائف والتي جاءت على النحو التالي:

يتم التوجه إلى موقع محافظة صلاح الدين الأيوبي على الإنترنت.

الضغط لتعبئة استمارة العمل الإلكترونية على الإنترنت.

بعد ذلك عليك الضغط لطباعة نموذج التقديم قبل إرساله.

بعدها يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في وظائف محافظة صلاح الدين الأيوبي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في التقدم الى وظائف صلاح الدين 2024 والتي تم الإعلان عنها من قبل محافظة صلاح الدين في العراق، حيث تتمثل تلك الشروط في التالي: