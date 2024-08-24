مبروك للحجاج.. خطوات الاستعلام أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025 وما هي شروط القبول في القرعة

يعتبر الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025 من أهم الأمور التي يشغل بال المواطنين، حيث يعد الحج من أعظم شعائر الإسلام وهو ركن من أركان الدين يتوجب على كل مسلم قادر القيام به كما يحرص المسلمون من مختلف أنحاء العالم على أداء مناسك الحج.

أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

تعتبر عملية الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025 خطوة أساسية للمواطنين الساعين لتحقيق حلم زيارة بيت الله الحرام، و يتعين على المستخدمين اتباع الخطوات التالية عبر الرابط الرسمي لهيئة الحج والعمرة:

زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الحج والعمرة.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

الانتقال إلى قسم قرعة الحج.

فتح صفحة نتائج القرعة.

إدخال اسم المتقدم ورقم الطلب.

اختيار اسم المحافظة.

الضغط على زر بحث لعرض النتائج.

شروط القبول في قرعة الحج العراق

للتسجيل في قرعة الحج والاطلاع على اسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2024، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية: