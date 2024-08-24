“حلمك قرب يتحقق” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بمليون دولار أمريكي مع مصطفى الآغا

مسابقة الحلم هي إحدى أبرز المسابقات التي تجرى في الوطن العربي، حيث يسعى الملايين من الناس في العالم العربي للمشاركة فيها هم يسألون عن موعد سحب الجوائز الشهري في مسابقة الحلم عام 2024، حيث يتطلعون للمشاركة والفوز بالجائزة، المسابقة تقدم مبالغ كبيرة للفائزين بالمراكز الأولى وتتفاوت قيمة الجوائز من مركز إلى آخر هناك سحب شهرية وأسبوعية عشوائية بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ مليون دولار، سنتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا السياق.

موعد السحب الشهري في مسابقة الحلم 2024

يشار إلى أن مسابقة الحلم هي حلم الكثير من الأشخاص لذلك تشارك فيها ملايين الأشخاص من مختلف الجنسيات في الوطن العربي ،إنها تهدف إلى تحقيق أمنية كل من يحلم بالفوز فيها والحصول على جوائز مالية تجرى عملية السحب الشهري في الخميس الأول من كل شهر، والسحب القادم سيكون يوم الخميس الخامس من سبتمبر 2024، حيث يمكن الفوز بجائزة قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، والجدير بالذكر أن برنامج مسابقة الحلم يتم عرضه على قناة MBC يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت السعودية، وتجرى عملية السحب الأسبوعي بقيمة 5000 دولار أمريكي كل يوم سبت.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

وضع المسؤولين عن برنامج مسابقة الحلم عدة شروط واضحة لقبول اشتراك المتقدمين في المسابقة، بهدف ضمان تنظيم ونجاح البرنامج بالشكل المناسب وتشمل الشروط القيام بالاشتراك في السحب الشهري:

يتعين أن يكون المشترك في المسابقة من أي دولة عربية فقط وليس غيرها.

يجب أن يكون عمر المتقدم للمسابقة على الأقل 18 عاما.

على المتقدم للمسابقة أن يطلع على جميع شروط وقواعد المسابقة ويوافق عليها بالكامل.

يجب التأكد من عدم وجود أية صلة قرابة أو علاقة مع أي من الأشخاص الذين يديرون البرنامج أو يعملون في القناة.

يجب الرد على جميع الأسئلة في المسابقة للفوز وتحقيق الهدف المرجو.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من الدول العربية باستخدام مجموعة من الأرقام المخصصة لكل دولة، وهي كالآتي: