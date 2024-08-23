موعد بدء العام الدراسي 2025 بالجزائر والإجراءات اللازمة لاستقبال العام الجديد

قامت الجهات المسؤولة في وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن الموعد الخاص للدخول المدرسي 2025 في الجزائر، حيث يرغب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في معرفة الموعد الخاص بالدخول المدرسي للعام الدراسي الجديد لاستقبال الدراسة، بالإضافة إلى الاستعداد التام وشراء كافة الأدوات المدرسية كما أكدت الجهة المسؤولة في الوزارة بأن التعليم سوف يتم من خلال حضور الطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة وسوف نقوم بتوضيح الموعد الخاص بالدخول المدرسي بالإضافة إلى التحضيرات اللازمة بالتفصيل والدقة.

الموعد الخاص بالدخول المدرسي 2025 في الجزائر

قد أقرت الجهات المسؤولة في وزارة التربية الوطنية بتوضيح التقويم الدراسي، حيث يتم بداية الدراسة في اليوم الموافق 20 من شهر سبتمبر والانتهاء من الدراسة في شهر يونيو 2025 حيث تكون مقسمة إلى فصلين، كما أنه تم الإعلان عن مواعيد بدء الدراسة للطلاب والطالبات والمعلمين والإداريين وتتمثل فيما يلي:

يتم بدء الدراسة بالنسبة للطلاب من اليوم الموافق 21 سبتمبر.

بدء العمل بالنسبة للإدارة المركزية في اليوم الأول من شهر سبتمبر.

يتم بداية العمل بالنسبة للمعلمين والإدارة المحلية في اليوم الموافق 7 سبتمبر.

بداية الفصل الدراسي الأول سوف تكون في شهر سبتمبر ونهايته في شهر يناير لعام 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني سوف تكون في الشهر فبراير ونهايته في شهر يونيو.

العطلات الرسمية في الجزائر

سوف يتم إصدار الإجازة الخاصة بالنسبة للعطلة الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي يوافق يوم 25 من شهر سبتمبر، وتتمثل العطلات الرسمية الأخرى لعام 2025 بأنها تكون كالتالى: