9 أيام.. موعد إجازة المولد النبوي وجدول إجازات شهر سبتمبر 2024.. الإجازات كترت

اقترب موعد إجازة المولد النبوي الشريف، التي ينتظره العديد من المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث إن الاحتفال بالمولد من أفضل العبادات التي تمر على المسلمون حول العالم، بالإضافة إلى أن الإجازات الرسمية المعتمدة خلال شهر سبتمبر 2024، وعليه سنكشف لكم الموعد لإجازة الرسمية للمولد النبوي، حتى يتعرف عليها الجميع.

متى إجازة المولد النبوي الشريف

وفقًا لما كشفت عنه دار الإفتاء المصري، فإن هلال شهر ربيع الأول، يوافق يوم الثلاثاء 3 من شهر سبتمبر 2024، ليتم عندها حسم الموعد الرسمي والصحيح للمولد النبوي، بينما أن معهد الفلك حدد الموعد المتوقع لغرة شهر ربيع الأول 1446 هـ، التي يوافق 4 من شهر سبتمبر 2024، على أن يوافق مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم 16 من شهر سبتمبر، وهو الموافق 12 من شهر ربيع الأولى 1446، وعليه فإن جميع الموظفين سيحصلون على إجازة بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، مع توفير الأجر، وفقًا لما نص عليه لائحة قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة بأن إجازة منتصف الأسبوع يتم ترحيلها إلى نهايته، بما يُشير ذلك بأن الإجازة ستكون 19 سبتمبر 2024، بدلاً من يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.

الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر

ويحصل الموظفين والعاملون في الدولة على إجازات رسمية خلال شهر سبتمبر، بما يُمثل ذلك أيام “الجمعة 6 سبتمبر، السبت 7 سبتمبر، الجمعة والسبت “13،14″، في حين أن إجازة سبتمبر توافق 16 و20 سبتمبر 2024، والسبت والجمعة إجازة عُطلة أسبوعية “27،28”.