“بتقعد شغالة 40 ساعة” سماعات ريلمي الاقتصادية .. أحدث سماعات صوتية Realme Buds T310

أطلقت شركة ريلمي سماعات Realme Buds T310 ضمن سلسلة هواتف Realme 13 Pro في أسواق الهند بسعر 2499 روبية (أي يعادل 1500 جنيه مصري)، وهذه السماعات متميزة بعدة تقنيات وخواص يبحث عنها الكثيرين في السماعات الذكية مثل خاصية إلغاء الضوضاء هجين بمقدار 46 ديسيبل، وفيما يلي سنتعرف أكثر على مواصفات السماعة بالتفصيل.

خصائص سماعات Realme Buds T310

تحتوي السماعة على عدة مواصفات مميزة تتمثل في كل ما يلي:

تحتوي الساعة على ثلاث ميكروفونات في كل واحدة لضمان وصول الصوت ووضوح المكالمات.

كما أنها مزودة بمستويات قابلة للتعديل للتقليل من صوت الضوضاء.

بالإضافة إلى توفيرها صوت محيط بزاوية تصل إلى 360 درجة ومؤثرات صوتية ديناميكية.

تدعم السماعة وضع تأخير منخفض يصل إلى 45 مللي ثانية خاصة للألعاب.

معززة بالشحن السريع من خلال منفذ USB-C الذي يوفر 5 ساعات في عمر البطارية عن طريق 10 دقائق شحن فقط.

معززة بمعيار IP55 لمقاومة الغبار والماء وهذا يجعلها أفضل خيار للاستخدام أثناء التمرين.

تدعم الاتصال بجهازين في وقت واحد طبقا لتطبيق Realme Link.

كما أنها تدعم ميزة التحكم باللمس.

أقرت الشركة بأن السماعات توفر 40 ساعة من تشغيل الصوت مع إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء.

عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء توفر السماعات وقت تشغيل بمقدار 26 ساعة تقريبا.

سعر سماعات Realme Buds T310

تعرف على سعر سماعات ريلمي الجديدة في الأسواق: