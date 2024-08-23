رابــط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالخطوات.. وفقا لهذه الشروط

تعد منحة المرأة الماكثة من المنح التي تلقى اهتمام بالغ بين فئات النساء غير العاملات في الدولة الجزائرية، ولقد حرصت الجمهورية الجزائرية على توفير أفضل وسائل الدعم للنساء الغير عاملات وذلك إيمانا من الدولة في دور المرأة في المجتمع ومحاولة النهوض بهذه الفئة من المجتمع والارتقاء بمستواهم المعيشي وكذلك العمل على توفير احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم الأساسية للمعيشة.

منحة المرأة الماكثة

تعد منحة المرأة الماكثة من المنح الرائعة التي يرغب عدد كبير من النساء في التقدم لها والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للنساء الماكثات في المنزل، ولكن يشترط أن يكون في هذه المرأة عدة شروط من أهمها مما يلي:

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على الدعم جزائرية الجنسية وأن تكون مقيمة داخل حدود الدولة الجزائرية.

كما يشترط عدم امتلاك المتقدمة أي مصدر دخل ثابت.

كما يشترط أن لا تكون المرأة موظفة في عمل حكومي أو خاص.

يشترط أيضا أن لا تكون المرأة متزوجة من شخص موظف أو لديه دخل ثابت.

يشترط حصول المتقدمة على مؤهل جامعي وأن لا تكون قد حصلت على عمل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

بعد أن وضحنا لكم أهم شروط منحة المرأة الماكثة نوضح لكم أهم خطوات المرأة الماكثة في البيت والتي تتمثل خطوات التسجيل فيها في التالي: