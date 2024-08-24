كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في العراق 2025 حال ظهور النتيجة

تحلم العديد من الناس في هذه الأيام بأداء الحج، ويبحث الكثيرون الذين قدموا لحج القرعة في العراق عن كيفية الاستعلام عن نتائج الحج ومع اقتراب فترة التقديم والاستعداد للحج للعام المقبل، يسعى الكثيرون من أبناء العراق لأداء هذه الشعيرة الدينية المهمة تقدم الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المقبولين في حج القرعة في العام 2025، وتوضح هذه المقالة الشروط اللازمة للفوز بالقرعة.

كيفية التحقق من نتيجة قرعة الحج في العراق عام 2025

بالإمكان للمواطنين العراقيين الذين قدموا طلبات حج القرعة في العراق التحقق من نتائج القرعة والتحقق من الأسماء الرابحة من خلال الإجراءات التالية:

ادخل إلى موقع الهيئة العامة للحج والعمرة الرسمي.

ادخل إلى القائمة الرئيسية.

انقر على النافذة الإلكترونية للخدمات.

اختار نتائج قرعة الحج 2025.

يلزم إدخال جميع بيانات المتقدم بشكل صحيح والانتظار قليلا حتى تظهر نتائج البحث، إذا ظهر اسم المتقدم وتبين أنه مقبول في القرعة يجب عليه إكمال الإجراءات والتوجه إلى مكتب الهيئة للحج.

أهم شروط قرعة الحج في العراق 2025

وضعت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق مجموعة من الشروط التفصيلية التي يجب اتباعها بدقة من قبل المتقدمين لحج القرعة، ومن أهم هذه الشروط يجب توافرها هي:

يلزم أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

ينبغي أن يتمتع المتقدم بسيرة وسلوك حسنين.

يتعين أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة

يجب على النساء عدم كون المرأة حامل في الأشهر الأخيرة.

الأوراق الضرورية للتسجيل في قرعة الحج العراق 2025

يلزم توفير وتقديم صورة عن الهوية الوطنية.

يتعين توفير 6 صور شخصية.

ينبغي تقديم صورة ونسخة أصلية لجواز السفر مع الطلب.

يجب أن يقدم شهادة تثبت أن المرشح لأداء الحج يتمتع بصحة جيدة ويستطيع أداء مناسك الحج.

موعد التسجيل في قرعة الحج في العراق

يوجد العديد من الناس معرفة توقيت تسجيل الحج في العراق حيث لم يحدد بعد جدول زمني رسمي لهذه العملية ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التسجيل في منتصف شهر محرم لهذا العام لجميع المواطنين.