يابخت المقبولين .. الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 ” متى المرحلة الثانية “

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن أنها تقوم ببذل كل ما لديها من مجهود حتى تقوم بتوفير سكنات عدل 3، وأعلنت بأن ذلك الجهد يكون بالتعاون مع الوزارة بهدف توفير سكن مناسب للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على سكن مناسب لهم، وأعلنت بأن تم قبول العديد من المواطنين في المرحلة الأولى، ومن المفترض أن تم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولي؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم الطريقة التي يجب عليكم اتباعها لمعرفة تلك النتائج، وأوضحت الوزارة بأن يمكن الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا.

المرحلة الأولى في سكنات عدل 3

قامت وزارة السكن والعمران في دولة الجزائر بالإعلان عن أنها قامت بمراجعة جميع الطلبات المقدمة في المرحلة الأولى، وأوضحت بأن تلك النتائج أخذت وقت كبير للغاية، وذلك لضمان الشفافية وضمان حقوق المتقدمين في الحصول على وحداتهم السكنية الخاصة بهم، كما أن وضحت الوزارة عن أنها قامت بتوفير رابط الاستعلام عن النتائج من خلال منصة عدل، ويستطيع الآن الجميع معرفتها بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى في سكنات عدل 3

أوضحت وزارة السكن والعمران في دولة الجزائر عن أنها قامت بالإعلان عن الخطوات المتعلقة بالاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الخطوات:

يجب تسجيل الدخول على منصة وكالة عدل الجزائرية يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. عليكم الضغط على الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، وسوف يتم ظهور لكم الأسماء التي تم قبولها مباشرة.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3 في المرحلة الثانية

من المفترض أن يتم الإعلان عن موعد التسجيل في سكنات عدل 3 في المرحلة الثانية؛ لذلك تم الإعلان من قبل وزارة السكن والعمران عن أنها حتى الآن لم تقم بالإعلان عن أي موعد يخص التسجيل في المرحلة الثانية، لأنها تقوم بمراجعة الطلبات المتعلقة بالمرحلة الأولى حتى الآن؛ لذلك يجب على جميع المواطنين الانتظار حتى يتم الانتهاء من مراجعة الطلبات؛ لذلك يجب على المتقدمين أن يتحلوا بالصبر والانتظار حتى يتم الإعلان عن أخبار جديدة تخص تلك المرحلة.