فرصة العمر للشباب في الجزائر.. التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024 أهم الشروط وخطوات التقديم

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024، بعد الأعلان من قبل وزارة الدفاع في الجزائر عن فتح باب التقديم والتسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري فإن الكثيرين من المواطنين الراغبين في المشاركة والتذكير في الجيش يحاولون البحث عن شروط التسجيل في الجيش الوطني هو أهم الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل حيث أنهم يرغبون في المشاركة في حماية الوطن وأيضًا الحصول على الامتيازات العديدة التي يقدمها الجيش الوطني للملتحقين به لذلك سوف نتعرف عن اليوم على شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024 فتابعونا.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

حتى يتم قبول التقديم في الجيش الوطني الجزائري فإن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها ما هي تأتي على النحو التالي:

أولا المتقدم لابد أن يكون مواطنا جزائريا من أب وأم جزائريين ويقيم أقامة كاملة على الأراضي الجزائرية.

يتراوح عمر المتقدم للجيش الوطني ما بين 18 الى 22 عام ولا يزيد أو يقل عن ذلك العمر.

أن تكون الحالة الاجتماعية للمتقدم أعزب.

كما يشترط أيضا الحصول على شهادة البكالوريا.

التوافق الجسماني والبدني مع شروط التي تضعها الوزارة من حيث توافق الطول والوزن والصحة البدنية.

تستطيع أن تقدم اجتياز اختبارات البدنية والقدرات العقلية بالإضافة إلى اختبار الهيئه الشخصية.

خطوات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

إن التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري أصبح متاحا وذلك من خلال وزارة الدفاع حيث يحتاج أن تقدم ان يقوم بالتقديم بشكل إلكتروني بعد أن تتوفر فيه شروط التقديم ويكون التسجيل باتباع الخطوات التالية:

اولا على المتقدم أن يقوم بالتوجه الى الموقع الالكتروني المخصص لوزارة الدفاع الوطني ويمكن الدخول إليها من هنا .

بعد الدخول الى الصفحة الرئيسية ستقوم بالضغط على تسجيل الدخول الجديد.

ستقوم بإدخال المعلومات والبيانات المطلوبة لإنشاء حساب والقيام بتسجيل الدخول.

من قائمة الخدمات المتاحة ستقوم بالضغط على استمارة الجيش الوطني.

ثم يقوم المتقدم بتحديد الرتبة التي يرغب بالتقديم فيها.

ومن ثم يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.

الضغط على تقديم الطلب بعد أن تقوم بمراجعة البيانات التي تم إدخالها بشكل دقيق.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

حتى يتم التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري فإنه هناك من مجموعة من الأوراق المطلوب تقديمها وهي كالتالي: