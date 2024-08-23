الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 عبر منصة أور وطريقة سداد المخالفات

كشفت وزارة الداخلية في العراق عن الإجراءات التي يجب اتباعها لدفع غرامات المرور العامة بالطريقة الصحيحة وفي حال عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة، يتعين دفع غرامة قدرها 2500 دينار عراقي وفي حال تجاهل إشارات المرور يجب دفع 5000 دينار عراقي، وفي حال قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، يجب دفع 10000 دينار عراقي.

التحقق من الغرامات المرورية للرقم الألماني

يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة بغرض معرفة الغرامات المرورية التي ارتكبتها، عزيزي:

ادخل إلى بوابة وزارة الداخلية.

يتم تسجيل الدخول في البوابة.

انقر على رمز الخدمات من النافذة الرئيسية ومن ثم تحديد خدمات المرور.

اختار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وبعدها ابدأ بتقديم البيانات.

أدخل رقم لوحة السيارة التي تود الاستعلام عنها، مع التأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

انقر على أيقونة الاستعلام.

شروط سداد غرامات المرور العامة عام 2024

بعد شرح كيفية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 في الفقرة السابقة، سنقدم في الفقرة التالية شروط سداد قيمة غرامات المرور العامة:

يتعين امتلاك رخصة قيادة سارية المفعول.

يلزم طباعة إثبات الدفع من الموقع الإلكتروني.

يجب تقديم وثائق ملكية السيارة.

ينبغي أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع من أجل تجنب فرض غرامات التأخير.

يجب على السائق أن يسدد الغرامات المُسجلة ضده شخصيا أو يقدم تفويض موقع ومصدق.

قيمة المخالفات المرورية 2024

أعلنت الإدارة العامة للمرور في العراق عن تفاصيل جديدة بشأن قيمة المخالفات المرورية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل حوادث السير، أوضحت الإدارة أن المخالفات تم تصنيفها إلى فئات مختلفة حسب نوعها وظروفها، وتتفاوت قيمتها وفقاً لهذه المعايير، تشمل قيمة الغرامات ما يلي: