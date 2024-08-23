1500 ريال مكرمة ملكية للموظفين!! وزارة المالية تحسم الجدل حول حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي 1446 بأمر ملكي

يبحث عن حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي 1446 عدد كبير جدا من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك بعد تداول بعض الأخبار التي تفيد بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، والتي تفيد بتبكير صرف رواتب العاملين لتكون في الرابع والعشرين بدلا من السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وإليكم أهم هذه الأخبار في التقرير التالي.

حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي 1446

يعد الوقوف على حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي 1446 التي انتشرت عنها الكثير من الأخبار في الوقت الحالي من الأمور المهم توضحيها للجمهور وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول حقيق هذا الأمر من خلال السطور التالية:

تم تداول اخبار كثيرة تفيد بأنه من المقرر زيادة رواتب العاملين في المملكة في كل من القطاع العام والخاص وذلك بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ولكن من جانبها نفت الحكومة في المملكة العربية السعودية هذا الأمر تماما.

كما أكدت على أن هذه الأخبار ما هي إلا مجرد شائعات لا يجب الالتفات إليها.

واكدت من جهة أخرى على أن اي قرارات تخص رواتب العاملين سوف يتم إعلانها بشكل رسمي من قبل الحكومة.

الإستعلام عن الرواتب من خلال منصة اعتماد

يمكن لجميع موظفي الحكومة في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم من خلال منصة اعتماد وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال حديثنا عن حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي 1446، وإليكم أبرز هذه الخطوات في التالي: