رابط تسجيلات الحج 2025 الجزائر….. عبر بوابة الحج الجزائرية وما هي الشروط اللازمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة الجزائرية عن رابط تسجيلات الحج 2025 الجزائر، والخاص بتنظيم رحلات الحج لعام 2025 والتي تم فتح باب التسجيل فيه بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2020، وذلك عبر البوابة الالكترونية للحج ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة ……

رابط تسجيلات الحج 2025 الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في قرعة الحج 2025، تيسيراً على عدد كبير من الراغبين في أداء مناسك فريضة الحج وتجنب الزحام والتكدس داخل الهيئات الحكومية والمكاتب الخاصة بالحج ، وإليكم خطوات التسجيل ….

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الحج الجزائرية الرسمية على الإنترنت .

قم بإنشاء حساب شخصي على الموقع .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

تأكد من إدخال البيانات صحيحة .

وفي النهاية انقر على أيقونة “تسجيلط.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

وأعلنت الحكومة الجزئرية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في قرعة الحج 2025، وهي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر إقامة دائمة.

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام.

كما يجب أن يلتزم المتقدم بتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

وأن يلتزم المتقدم بسداد الرسوم المطلوبة في الموعد المحدد.

ألا يكون المتقدم أدى فريضة الحج على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة .

الأوراق المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج الجزائر 2024

كما أعلنت إدارة الشؤون الإسلامية في الجزائر عن المستندات المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج 2024 وهي: