بعد الارتفاع الكبير الذي نال عالم السيارات بجميع انواعها الجديدة والمستعملة عاودت الهبوط مرة أخرى وخاصة بعد استقرار أسعار الدولار، ومن أبرز السيارات التي حازت على إعجاب فئة كبيرة من المواطنين هي سيارة بيجو الفرنسية ذات السعر المميز والمواصفات الرائعة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن سيارة بيجو كاملة المواصفات بسعر يبدأ من 180 ألف جنيه فقط.

مواصفات ومميزات سيارة بيجو الفرنسية

تحتوي سيارة بيجو الفرنسية على العديد من المميزات والمواصفات القياسية الرائعة والتي منها ما يلي:

انها تدعم محرك رباعي النواة ذات أربعة سلندر، وأيضا بسعة ١٤٠٠ سي سي.

كما أنها تدعم أيضاً قوة تبلغ حوالي ٧٥ حصان، وتقطع حوالي ٥٥٠٠ دورة في الدقيقة الواحدة.

ويصل أيضاً عزم دورانها إلى ١١٨ نيوتن متر عند ٣٤٠٠ دورة وذلك في الدقيقة الواحدة.

كما أنها أيضاً تدعم محرك مانيول للسرعات، وواحد آخر اتوماتيكي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى ١٧٠ كيلو متر في الساعة الواحدة.

كما يصل أيضاً معدل استهلاك الوقود حوالي ٦،٥ لتر لكل ١٠٠ متر.

و هي أيضاً مجهزة بزجاج كهربائي، وفرامل Abs, لتمنحك أمان تام أثناء القيادة.

كما تدعم أيضاً سماعات استريو ذات أربعة مكبرات عالية الجودة والنقاء.

كذلك أيضاً تدعم سنتر لوك وريموت للتحكم، وأيضا تدعم ألوان جذابة وعصرية وشيك.

كذلك أيضاً تدعم شكل أنيق يناسب أرقى الأذواق من جميع الطبقات.

كما تدعم أيضاً كراسي كبيرة ومريحة للسائق والركاب.

وأيضا تدعم مرايات أمامية وخلفية ذات جودة وكفاءة عالية.

وتحتوي أيضاً على جهاز إنذار مانع للسرقة.

سعر سيارة بيجو الفرنسية

أما عن سعر سيارة بيجو الفرنسية فهو يعد أبرز وأهم مميزاتها وذلك لأن سعرها مناسب جدا لفئات كبيرة من المواطنين.