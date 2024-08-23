طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائرية واهم شروط الحصول عليها

تعتبر منحة البطالة واحدة من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين، حيث ينظم هذا البرنامج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة، ويهدف إلى دعم الأشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية التسجيل في هذه البدالة للعام القادم، ويمكن ذلك من خلال المنصة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر تحث الحكومة على الامتثال للشروط المحددة لضمان الحصول على المنحة، و سنوضح في هذا المقال كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائرية.

طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائرية

طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائرية تتبع خطوات بسيطة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، مثل:

ادخل موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

إذا كنت لا تمتلك حساب بالفعل، عليك إنشاء حساب جديد.

يتعين عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يلزم عليك اختيار منحة البطالة الجزائرية.

يتعين عليك تقديم جميع الوثائق المطلوبة ليتم قبولك في برنامج المساعدات المالية.

يجب أن تتحقق من جميع البيانات والوثائق التي قدمتها.

ينبغي عليك النقر على الزر لإرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الجزائر عن شروط الأهلية للتقديم على منحة البطالة لعام 2024 على النحو التالي:

يلزم أن يكون لديك الجنسية الجزائرية والإقامة الدائمة في الجزائر.

يتعين أن يكون الشخص بين سن 15 و50 عام.

يجب ان لا يكون له أي أملاك من عقارات أو أراضي

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر

هناك بعض الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر التي سنذكرها فيما يلي:

على المرشح تقديم نسخة من شهادة الميلاد.

يلزم على المتقدم أيضا تقديم نسخة من سجله العائلي.

ينبغي على المتقدم تقديم دليل على عدم وجود وظيفة أو عمل لديه.

يتعين على الشخص الذي يتقدم تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

طريقة تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر

لضمان تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر، يجب معرفة الإجراءات الضرورية لتجديد وتنفيذها بدقة لضمان نجاح العملية: