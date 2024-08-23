رسميا.. وزارة الإسكان تعلن عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر أغسطس 2024 وخطوات الاستعلام عن الدعم

يهدف برنامج الدعم السكني المقدم من وزارة الاسكان، وهو أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى تمكين المواطنين السعوديين من تملك مساكنهم الأولى، وتلتزم الحكومة السعودية، من خلال برنامج الدعم السكني، بتوفير حلول سكنية مناسبة لجميع المواطنين السعوديين، وذلك تحقيقًا لرؤيتها في رفع مستوى معيشتهم، تحقيق الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، يعتبر برنامج الدعم السكني من أهم المبادرات الرائدة في المملكة العربية السعودية الفترة الحالية.

موعد إيداع الدعم السكني لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة الإسكان أن موعد صرف الدعم السكني سيتم بشكل منتظم من كل شهر، حيث سيتم صرف الدعم في يوم (24) من كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة، يتم تعديل موعد الصرف ليوم العمل الذي يليه أو الذي يسبقه، نظرًا لأن يوم السبت الموافق 24 أغسطس هو يوم عطلة رسمية في المملكة، سوف يتم تأخير موعد الصرف إلي يوم الأحد الموافق 25 أغسطس.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني 2024

يمكن لكل المستفيدين من برنامج الدعم السكني الآن الاستعلام عن الدعم ألكترونيا، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: