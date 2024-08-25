استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024 علي نايل سات لاغاني الاطفال

تبحث الكثير من الأمهات وكذلك ايضا الاباء عن تردد قناة طيور الجنة، حيث تعتبر هذه القناه أحد أشهر القنوات الفضائية التي نالت شهرة واسعة في العالم العربي نظرا لان اداره القناه تقوم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي بالاضافه الى المحتوى الديني لذلك فهي قد جمعت بين الفائدة والمتعة أيضا مما يساعد على شغل وقت الأطفال بطريقة جيدة في حالة الانشغال عنهم وتسعى دائما اداره القناه الى تجديد التردد للحصول على افضل جودة في الصوت ونقاء الصورة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تمتاز قناة طيور الجنة بانها احدى القنوات الهامة التي تعمل على تقديم المحتوى الترفيهي والتعليمي ايضا لذلك فان عمليات البحث تزداد عن معرفة ترددها كما تحرص إدارة القناة على أن تقوم بنشر احدث الترددات على وسائل التواصل الاجتماعي وقد جاء الترددات كما في التالي:

تردد قناه طيور الجنه على القمر الصناعي نايل سات

من الممكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات عن طريق اتباع ما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطا: ¾.

تردد قناه طيور الجنه على القمر الصناعي العرب سات

يمكن استقبال تردد قناه طيور الجنه على العرب سات عن طريق الآتي:

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 13310.

التردد: 13310. معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطا:¾.

كيفية ضبط تردد قناه طيور الجنه 2024

يمكن الحصول على تردد قناة طيور الجنة الجديد على جهاز الرسيفر عن طريق اتباع ما يلي: