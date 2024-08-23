تعرف على كيفية التسجيل فى سكنات عدل3… وكيفية التسجيل واهم الشروط

يرغب العديد من الأشخاص في دولة الجزائر، فى الحصول على وحدات سكنية مناسبة لهم، ولذلك تعمل الحكومة الجزائرية على توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك من خلال برنامج سكنات عدل، وهو يعتبر من أهم البرامج التي تقوم بها الحكومة الجزائرية، لمساعدة المواطنين الاكثر احتياجا أصحاب الدخل المحدود، الذين يريدون الحصول على الوحدات السكنية بالأسعار المناسبة والبسيطة، لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل فى برنامج سكنات عدل3 والمستندات المطلوبة

كيفية التسجيل فى سكنات عدل 3.

يمكن التسجيل فى سكنات عدل 3 للحصول على وحدتك السكنية ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

اولا: تسجيل الدخول لموقع سكنات عدل .

ثانيا: اضغط على كلمة سكنات عدل.

ثالثا: اكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

رابعا: قم بأرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

خامسا: اضغط على كلمة إرسال الطلب.

الاوراق المطلوبة فى سكنات عدل 3.

لابد من توافر بعض الأوراق الازمة للحصول على دعم سكنات عدل وهى

صورة من بطاقة الهوية تكون سارية.

صورة شهادة الميلاد المتقدم.

وثيقة إثبات سكن بالنسبة للمتقدم.

وثيقة قيد عائلي.

وثيقة الزواج بالنسبة للمتقدم.

وثيقة توضح قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لسكنات عدل 3.

قامت الحكومة بوضع شروط يجب أن تتوافر فى المتقدم للحصول على وحدة سكنية فى دعم سكنات عدل 3 وهى كالتالى: