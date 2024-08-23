شبيه للانستجرام.. ميزة جديدة في الواتساب قيد الاختبار التفاعل مع الحالات بالضغط على زر للتفاعل مع القصص

يعد تطبيق واتساب واحدا من أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، وقد أحدث ثورة حقيقية في طريقة تواصل الأفراد عبر الهواتف الذكية منذ انطلاقه في عام 2009، حقق نموا هائلا وأصبح أداة أساسية للتواصل اليومي لملايين المستخدمين حول العالم يتميز بواجهته البسيطة وسهلة الاستخدام، ووجود ميزة جديدة في الواتساب وغيرها من المميزات الأخرى التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والصور.

ميزة جديدة في الواتساب

تختبر خدمة واتساب للتراسل الفوري حاليا ميزة جديدة في الواتساب تتيح للمستخدمين التفاعل مع قصص الحالة Status عبر زر تفاعل مشابه لما هو مستخدم في منصة إنستجرام وفقا لموقع WABetaInfo وإليكم التقرير التالي:

لاحظ المشتركون في برنامج التجارب الجديد لواتساب وجود زر جديد على شكل قلب أسفل قصص الحالة بجانب مربع الرد على القصص عند الضغط على هذا الزر، يمكن للمستخدمين التفاعل مع القصص بعلامات التفاعل المختلفة.

تأتي هذه الخاصية مع إعدادات تحكم تتيح للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يرغبون في إظهار أو إخفاء الزر الجديد.

التحكم في تلقي إشعارات عند تفاعل أصدقائهم مع قصص الحالة الخاصة بهم.

تمثل هذه الإضافة خطوة استراتيجية من شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب، نحو تعزيز وتحويل المنصة من مجرد خدمة للتراسل الفوري إلى منصة تواصل اجتماعي متكاملة.

تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز التفاعل والمشاركة، مما يعكس رؤية ميتا في تطوير واتساب ليصبح أكثر من مجرد أداة للمراسلة بل منصة تفاعلية اجتماعية بامتياز.

تواصل اجتماعي أكثر خصوصية

تسعى الشركة إلى تعزيز خصوصية مستخدمي واتساب من خلال تطبيق طبقة أمان متقدمة تضمن عدم تعرضهم إلا للمحتوى الخاص بالعائلات والأصدقاء و المقربين وإطلاق ميزة جديدة في الواتساب ولمعرفة أكثر من عبر التقرير الآتي: