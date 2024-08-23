“Kurulus Osman” تابع حلقات مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس .. اضبط الآن تردد قنوات عرض المسلسل

يتصدر مسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد قائمة أفضل المسلسلات التي حصدت قاعدة جماهيرية كبيرة ونالت مشاهدات كثيرة على مستوى الوطن العربي، لذلك يبحث الكثير من المتابعين على قنوات عرض المسلسل، ولذلك سوف نقدم قنوات عرض المسلسل بالإضافة إلى بيانات التردد الخاص بها للاستمتاع بمشاهدة عالية الدقة والوضوح تابعوا التفاصيل.

قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان أصبح من أهم وأفضل المسلسلات التاريخية المصنوعة في الفترة الحالية حيث يقدم أحداث ومعارك تاريخية بين قبائل المغول والروم والفرس والصليبيين، ولذلك يحرص الكثير من محبي المسلسلات التاريخية على متابعة المسلسل، وتعد إحدى أهم القنوات التي تقدم المسلسل قناة اليرموك الأردنية والفجر الجزائرية، ولذلك نقدم لكم بيانات التردد الخاصة بهم:

تردد قناة اليرموك الأردنية

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: ¾

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

حسب ما تم الإعلان عنه أنه من المقرر عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد في شهر سبتمبر أو في بداية شهر أكتوبر، كما أعلنت الشركة المنتجة أنه لم يتم تأخير عرض المسلسل عن الفترة المعلن عنها، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة هذا المسلسل عبر قناة ATV في يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 9:00 مساء، ولذلك نقدم تردد القناة على الأقمار الصناعية كما يلي:

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

بينما تردد القناة على عرب سات، فهو كالتالي: