كيفية التسجيل في الدعم السكني 1446 في السعودية بعد التعديلات الأخيرة والأوراق المطلوبة

برنامج الدعم السكني من البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية وتهدف إلى توفير الدعم السكني للمواطنين السعوديين وذلك لتحسين جودة الحياة لهم وتعزير الاستقرار، ولكن بعد أن قامت الحكومة ببعض التعديلات مؤخرا في البرنامج السكني على المتقدمين مراجعة البيانات والتأكد من صحتها للقبول السريع، حيث قد تم تطبيق تلك التعديلات لضمان وصول ذلك الدعم إلى المستحقين من المواطنين السعوديين.

الأوراق المطلوبة للقبول في الدعم السكني

يمكننا التعرف على الأوراق المطلوبة للقبول في الدعم السكني 1446 بالمملكة من خلال الآتي:

صورة من الهوية الوطنية للشخص المتقدم.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للتابعين.

الدخل الشهري الخاص بالمتقدم.

صورة من مستند سجل الأسرة.

صورة من قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة للأرملة.

صورة من صك حجز الوحدة السكنية.

صورة من عقد المقاول.

صورة من رخصة البناء.

شروط الاستحقاق لبرنامج الدعم السكني

قامت الحكومة بوضع عدة شروط لكي يتم القبول ببرنامج الدعم السكني ويمكننا التعرف على تلك الشروط من خلال الآتي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون دائم الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرون عاما.

على المتقدم ألا يكون قد حصل على دعم سكني من قبل.

أن يثبت أن لديه دخل محدود.

ألا يكون لدى المتقدم منزل جيد للعيش في آخر خمس سنوات.

على المتقدم ألا يكون لديه أملاك أو عقارات ذات قيمة مالية كبيرة.

كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني

للقبول في الدعم السكني يجب على المواطنين اتباع الخطوات الصحيحة عند التقديم والتي تتمثل في ما يلي: