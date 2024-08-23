انضموا إلى لولو وميدو وأصدقائهم في عالم مليء بالمغامرات.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

اكتشف عالمًا ممتعًا من الأغاني الترفيهية مع تردد قناة وناسة للأطفال 2024، القناة الرائدة للأطفال التي تقدم أروع البرامج الكرتونية، تجمع القناة بين المتعة والفائدة من خلال مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية، الدينية، والتعليمية، مما يضمن تجربة شاملة تساهم في تنمية الطفل، تبث القناة على مدار الساعة، مما يتيح للأطفال الاستمتاع بالمحتوى في أي وقت، وقد حققت القناة نجاحًا كبيرًا في جذب قلوب العديد من المتابعين في العالم العربي، بفضل ترددها الجديد الذي نقدمه لكم الآن لتتمكنوا من ضبطه والانضمام إلى عائلة وناسه.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات:

على نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD (جودة قياسية)

على عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD (جودة عالية)

مميزات قناة وناسة قناة وناسة تتميز بعدة جوانب تجعلها مفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور، ومن أبرز مميزاتها: