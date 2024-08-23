بـــرابـــط مبـــاشـــر.. نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم moe-ye.net

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بإطلاق رابط رسمي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 وذلك استعدادا لعرض النتيجة خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتائج الخاصة بالطلاب وذلك للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، وخاصة أن مرحلة الثانوية العامة تعد واحدة من أهم المراحل التعليمية داخل اليمن والعديد من الدول العربية الأخرى، وذلك لأنها تؤهل الطالب لدخول مرحلة جديدة من حياته التعليمية وهي مرحلة الجامعة.

نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024

الآن أصبح بإمكان الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 بطريقة سهلة وسريعة للغاية من خلال اتباع الخطوات التالية’

أولا: الذهاب لموقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم تسجيل الدخول للموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار نتائج الامتحانات.

يجب اختيار المرحلة التي ترغب بالاستعلام عن نتيجتها وهي مرحلة الثانوية العامة 2024.

اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

أخيرا النقر على عرض النتيجة.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024

كما يوجد رابط الرسمي آخر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن عدن، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات: