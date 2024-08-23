“مكسر السووق ورايق”🔥 مميزات وعيوب هاتف هونر اكس HONOR X9a بأقوى شاشة في الفئة المتوسطة.. ضد الكسر 🔨

يعتبر هاتف هونر HONOR X9a جهاز من الفئة المتوسطة تقدمه شركة هونر، ويأتي بمجموعة من المميزات التي تجعله خيارا جيدا للعديد من المستخدمين، ولكن كأي جهاز، لا يخلو من بعض العيوب، ومن خلال هذا المقال، سوف نستعرض تفاصيل مميزات وعيوب هاتف HONOR X9a.
مميزات هاتف هونر HONOR X9a
يتميز هاتف هونر HONOR X9a بتصميم جذاب وأنيق، حيث يأتي بهيكل نحيف وخفيف الوزن مما يجعله مريحا في اليد، بجانب المميزات التالية:
- يأتي هونر HONOR X9a بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وهي شاشة تقدم دقة عالية وألوانا حية مع مستوى ممتاز من التباين.
- يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، الذي يقدم أداء قويا في التعامل مع التطبيقات المتعددة والألعاب الثقيلة بشكل جيد.
- المعالج مدعوم بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت.
- يضم كاميرا خلفية ثلاثية، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة، وكاميرا ماكرو.
- يتميز ببطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، وهي قادرة على توفير طاقة كافية للاستخدام طوال اليوم.
- يدعم HONOR X9a الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G).
عيوب هاتف هونر HONOR X9a
رغم أن الهاتف هونر HONOR X9a يأتي بتصميم أنيق ومتين، إلا أنه
- يفتقر إلى شهادة مقاومة الماء والغبار، مما يجعله عرضة للتلف في حالة التعرض للماء أو الغبار.
- كما أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي، وهو ما قد يكون عيبا بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون هذه التقنية.
- نجد كذلك أنه على الرغم من أن الكاميرا تقدم أداء جيدا في ظروف الإضاءة الجيدة، إلا أن أداءها يتراجع بشكل ملحوظ في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث قد تلاحظ بعض التشويش في الصور.
- بالاضافة الى أن الهاتف لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم التقليدي لسماعات الأذن، مما يعني أن المستخدمين يحتاجون إلى استخدام سماعات بتقنية البلوتوث أو محول خاص للسماعات السلكية.