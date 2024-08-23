سجل الآن … الرابط الرسمى للتسجيل فى منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024 خطوة بخطوة

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت 2024،من الأمور التي حصلت على اهتمام كبير من قبل العديد من النساء الجزائريات، حيث تعتبر منحة المرأة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي وفرتها الحكومة الجزائرية من أجل دعم المرأة الجزائرية وتحسين وضعها المالى والاجتماعى، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال كيفية التسجيل وأهم الشروط المطلوبة.

كيفية التسجيل فى منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024.

أعلنت الحكومة الجزائرية عن طريقة التسجيل فى منحة المرأة الماكثة فى البيت 2024، وذلك عن طريق الموقع الإلكترونى للوكالة الوطنية للتشغيل، من خلال عدة خطوات بسيطة وهى كالتالى:

اولا: زيارة الموقع الرسمى للوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: اختر قسم منح البطالة.

ثالثا: اكتب الولاية التابعة لك.

رابعا: اكتب البيانات المطلوبة بدقة.

خامسا: ارفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة التي تثبت أحقيتك للمنحة.

سادسا: بالضغط على زر إرسال الطلب حتى تكتمل عملية التسجيل.

شروط التقديم فى منحة المرأة الماكثة فى البيت 2024

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن الشروط التى يجب توافرها فى النساء المتقدمات للحصول على منحة المرأة الماكثة فى البيت 2024، وهى كالتالى:

أن تكون المتقدمةحاملة الجنسية الجزائرية.

وأن تكون مقيمة بصفة دائمة داخل البلاد.

أن لا تمتلك المتقدمة أى مصدر دخل أخرى.

أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل جامعي ولم تجد فرصة للعمل .

أن لا يكون لزوج المتقدمة دخل شهرى ثابت.

وايضا النساء المطلقات والأرامل يمكنهم الحصول على المنحة.

ويعتبر تقديم الوثائق والمستندات اللازمةدليل على توافر الشروط للتأكد من أحقية المتقدمة فى الحصول على المنحة.