كيفية الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية والخاصة 1446 في السعودية عبر بوابة وزارة التعليم الرسمية

مع اقتراب المدارس أصبح الكثير من أولياء الأمور يتساءلون عن رسوم المدارس الأهلية والخاصة وكيفية الاستعلام عن هذه المصروفات، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن خدمات إلكترونية ورابط يتيح ليسهل لأولياء الأمور الاستعلام عن المصروفات، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتسهيل الأمر على أولياء الأمور، ولهذا سنتعرف على كيفية الاستعلام على رسوم المدرسة الأهلية والخاصة 1446

كيفية الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية والخاصة بالسعودية

يمكن الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية والخاصة 1446 في السعودية من خلال القيام بالخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى البوابة الإلكترونية للتعليم الأهلي وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة السر واسم المستخدم، كما يمكن تسجيل الدخول بواسطة حساب أبشر إذا كان لديك.

وبعد ذلك اضغط على “خدمات ولي الأمر” ثم اختار من القائمة “البحث عن رسوم المدرسة” وبعدها قم باختيار “الإدارة التعليمية” التابعة لها المدرسة.

ثم قم باختيار المدرسة التي ينتمي إليها الطالب وبعد ذلك عليك بإدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

وبعد ذلك اضغط على زر “البحث” وسوف تقوم بالحصول على كافة المعلومات اللازمة لرسوم المدرسة.

رسوم المدارس الأهلية 1446

قامت بعض المدارس بالإعلان عن مصروفات السنة الدراسية الجديدة 1446/1447 في السعودية وهي :

مدارس الرواد الخاصة:

قامت بتقدير قيمة رسوم المرحلة الثانوية بمبلغ 29800 الف ريال سعودي.

ووصلت قيمة رسوم المرحلة المتوسطة إلي مبلغ 26800 الف ريال سعودي.

كما انه قدرت رسوم المرحلة الابتدائية حتي المستوى السادس بمبلغ 24300 ريال سعودي.

كما بلغت قيمة رسوم المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتي الثالث بمبلغ 22300 ريال سعودي

بلغت رسوم مرحلة رياض الأطفال بقيمة 20800 ريال سعودي.

مدارس المنهل الخاصة: