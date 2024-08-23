اظبط حالاً تردد قناة النهار AL Nahar الجديد علي النايل سات لمشاهدة احدث الافلام الأجنبية

تردد قناة النهار AL Nahar الجديد، شهدت الاونة الاخيرة ظهور الكثير من القنوات التي تعرض افلام ومسلسلات اجنبية بدون اعلانات وفواصل ولكن بعد ايام قليلة من البث ينهال عليها الكثير من الاعلان وتقوم بعرضها ولكن ظهرت بالفترة الاخيرة شبكة قنوات النهار المعروفة علي القمر نايل سات وعرب سات وتقوم بعرض الكثير من الافلام الاجنبية والمسلسلات العربية والاجنبية ايضا بدون فواصل اعلانية واستمرت حتي الان في قرابة الشهر بالتحديد وبات الجميع يريد الحصول علي ترددها ومشاهدة اهم الاعمال التي تعرضها القناة ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير التردد بدون مشاكل .

قناة النهار 2024 AL Nahar تميزت القناة بعرضها المستمر للكثير من الافلام والمسلسلات العربية والاجنبية بدون فواصل وباتت قناة النهار من اهم وافضل القنوات المصرية التي تقوم بنقل تلك الاعمال الحصرية واخرهم في حياة الماعز الهندي الذي احدث ضجة كبيرة في الوطن العربي وبالعالم بالتحديد وتم عرضة علي منصة نتفلكس الامريكية وإستطاع ان يحقق نجاح كاسح للغاية ويريد الكثير مشاهدة الفيلم بدون اعلانات ولذلك نعمل علي توفير تردد قناة النهار الجديد علي قمر نايل سات لمشاهدة الفيلم بدون اعلانات . تردد قناة النهار AL Nahar الجديد التردد 11785 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 4/3 الجودة HD SD القمر النايل سات معدل الترميز 25700

ويمكن للجميع الان تنزل الرموز التالية والحصول علي اقوي اشارة ومشاهدة اهم الاعمال الهندية والاجنبية التي تعرض بالوقت الحالي علي قناة النهار .