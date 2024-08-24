تأكد من قبول اسمك!! رابــط الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عبر aadl.com.dz

قامت وزارة السكن والعمران بالاعلان عن اقتراب موعد الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بشكل رسمى للمرحلة الأولى، لذلك فان معدلات البحث قد ازدادت بنسبة كبيرة فى هذا التوقيت عن هذا الموضوع لكي يتم التعرف هل تم قبول الأسماء أم لا من ضمن هذه الوحدات السكنية التابعة لهذا البرنامج المدعم، وقد أوضحت وزارة السكن أنه يمكن للمتقدمين أن يقوموا بالاستعلام بصورة الكترونية وهم فى منازلهم من خلال منصة عدل الرقمية .

الشروط اللازمة لأخذ سكنات عدل 3

أوضحت وزارة السكن والعمران والمدينة أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لأخذ منحة سكنات عدل 3 ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

ضرورة حصول الشخص المتقدم على الجنسية الجزائرية.

الإقامة بشكل دائم في الأراضي الجزائرية.

ينبغي ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 70 عام.

يجب عدم امتلاك ممتلكات وأصول باسعار باهظة الثمن.

ضرورة ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ينبغي أن يتناسب الدخل الشهري للشخص المتقدم يتناسب مع الدخل المطلوب.

كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

صرحت وزارة السكن والعمران والمدينة انه يمكن للأشخاص أن يقوموا بعمل استعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة وقد جاءت هذه الخطوات كما في التالي:

الدخول مباشرة إلى الموقع الالكتروني الرسمي المخصص لوكالة عدل.

النقر بعد ذلك على زر الخدمات الالكترونية.

التأشير بعد ذلك على كلمة الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3.

ملء جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة.

الضغط في هذه الحالة على تبويب الاستعلام.

في حالة القبول سوف يظهر الاسم أمامك على الشاشة.

المستندات المطلوبة للتقديم في سكنات عدل 3

اذا كنت ترغب في التقديم في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية فعليك تجهيز المستندات التالية، حتى يتم قبول طلبك، هذه المستندات هي: