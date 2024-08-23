كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي وطريقه استعادة كلمة المرور

تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن الرابط الخاص بمنصة مدرستي، ليتم تسجيل الدخول من خلاله، وذلك تزامناً مع عودة الدراسة، وتعتبر منصة مدرستي من إحدى أهم المنصات التي تعد نظاماً تعليمياً شاملاً يحتوي على الكثير من عمليات التعليم الإلكتروني.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي

قد أعلن الحساب الرسمي الخاص بمنصة مدرستي على أحد المواقع الإلكترونية كيفية الدخول على المنصة، حيث توفر الكثير من الطرق المختلفة للتقييم، وتحتوي على اختبارات إلكترونية متنوعة لمستويات الطلاب، ويمكن للعديد من الأشخاص سهولة التوجه كمستفيد قديم أو التسجيل من جديد في المنصة، ولكي يتم التسجيل يلزم إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مدرستي من هنا .

كتابة جميع البيانات الخاصة بشكل سليم

في حال الانتقال من الإدارة التعليمية أو من مدرسة إلى أخرى.

يلزم إرفاق الطلب الخاص بالانتقال في حال تم فقدان كلمة المرور الخاصة بالدخول.

يلزم أن يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة لاستعادة كلمة المرور.

وبعد ذلك التوجه إلى مدير المدرسة.

القيام برفع التذكرة الخاصة بالدعم الفني.

الولوج إلى الرابط الخاص باستعادة كلمة المرور والتي تكون عادة متوفرة في مايكروسوفت.

الخدمات الخاصة بالدخول في منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي الكثير من المصادر التعليمية التي تضم الفروق الفردية بين جميع الطلاب، حيث توفر المنصة بالتفاعل مناسبة بين عناصر العملية التعليمية والمحتوى التعليمي والطالب والمعلم وتتمثل الخدمات الخاصة فيما يلي: