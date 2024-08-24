” 50 جنيه للحصة ومفيش تعيين “.. شروط التعاقد بالحصة للمعلمين في وزارة التربية والتعليم للعام 2024/2025 والمستندات المطلوبة

شروط التعاقد بالحصة للمعلمين للعام 2024/2025، مع اقتراب بيت للعام الدراسي الجديد تستعد إدارة التربية والتعليم الفني بسد عجز المعلمين حيث قامت الوزارة بالإعلان عن التعاقد مع المعلمين في الحصة وذلك في عدد من التخصصات حيث تحتاج الوزارة إلى 50 ألف معلم سد احتياجاتها في الإدارات المختلفة لذلك قوه الإدارات التعليمية في كل محافظة اعلان عن فتح باب التعاقد مع المعلمين لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 على أن يبدأ العام الدراسي في 21 سبتمبر 2024.

شروط التعاقد بالحصة للمعلمين للعام 2024/2025

هناك عدد من شروط التعاقد بالحصة للمعلمين للعام 2024/2025 الواجب توفرها والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفني لقبول التعاقد مع المعلمين بالحصة وقد جاءت على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم خريج كليات التربية أو أداب أو أي من كليات المؤهل العالي الحاصل على دبلوم تربوي عام.

أن يكون لدى المتقدم الخبرة الكافية التي تجعله يتغلب على غيره من المتقدمين.

أن يكون المتقدم مصري من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية مع الإقامة على الأراضي المصرية بشكل دائم.

تأدية الخدمة العسكرية للبنين والخدمة العامة للإناث.

أن يكون حسن السير والسلوك ومعروف عنه حسن السمعة.

التخصصات المطلوبة للتعاقد بالحصة للمعلمين 2024/2025

هناك عدد من التخصصات المطلوبة للتعاقد مع المعلمين بالحصة وذلك في عدد من المواد الأساسية والتي جاءت على النحو التالي:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

والرياضيات.

والعلوم.

والدراسات.

ومعلم فصل

الأوراق المطلوبة للتعاقد بالحصة للمعلمين 2024/2025

أوضح الإدارات التعليمية عن الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين بالحصة وقد جاءت هذه الأوراق على النحو التالي:

أصل المؤهل الدراسي.

صورة شخصية للمتقدم.

عدد 2 صور شهادة الميلاد.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

خطاب الخدمة العامة للإناث.

المؤهل التربوي.

طلب العمل بالحصة

إقرار من المتقدم بعدم أحقيته في المطالبة بالتعيين.

قبض معلمي الحصة 2024

أعلن مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك عن زيادة أجور معلمي الحصة وذلك ليصبح 50 جنيه عن كل حصة بدلا من 20 جنيه.

استكمال تعيين باقى 150 ألف معلم

قد اكدت وزارة التربية والتعليم الفني على استكمال عملية تعليم باقي 150 ألف معلم وذلك لمواجهة العجز الذي تواجهه الوزارة في المعلمين بشدة المدارس وقد وصل العجز إلى 469 ألف و860 معلما تخصصات المختلفة وقد بدأت عملية تعيين المعلمين منذ عام 2022، على أن يتم في هذا العام تعيين 50 الف معدل بالحصة ورفع سن المعاش للمعلمين الذين وصلوا الى سن المعاش وذلك لمحاولة الاستفادة من خبراتها في تعليم ونقل خبراتهم إلى المعلمين الجدد.