الان Link منصة مظلتي🔎 .. لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من وزارة العمل محافظات العراق

تواصل الحكومة العراقية جهودها لتقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، وقد أطلقت الوجبة الأخيرة من الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، وهي المنصة الرقمية التي تسهل عملية الوصول إلى هذه الخدمات، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي والشروط المطلوبة للقبول في هذا الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتيح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يبدأ المستخدم في البداية بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

يتطلب الاستعلام اجراء تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام الحساب الشخصي.

بعد تسجيل الدخول، يتم الانتقال الى الخدمات الالكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق.

يتطلب من المستخدم إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل رقم الهوية أو الرقم الوطني لضمان دقة عملية الاستعلام.

يتم اختيار ايقونة الاستعلام.

تظهر قائمة الأسماء المشمولة بالدعم.

الشروط المطلوبة للقبول في الرعاية الاجتماعية

لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين، وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط وهي: