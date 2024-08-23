“رابط شغال” اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن الإنتهاء من رفع كشوفات الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الإجتماعية، الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية على مدار السنوات الأخيرة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة …

برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن برنامج الرعاية الإجتماعية والذي يعد من أشهر وأهم برامج الدعم الذي تسعى من خلاله الحكومة العراقية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على قادرة على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب ومصاريف المعيشة، وكان مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية قد أكد أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وبعد الفحص والمراجعة تم اختيار الفئات التي انطبقت عليها الشروط الآتية:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

الا يكون للمتقدم أصول أو عقارات .

لا يكون للنتقدم دخل شهري ثابت .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام بالنسبة لرجال.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيدن عن 55 عام.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية .

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة