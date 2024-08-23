كشوفات اسماء المقبولين في قرعة الحج العراقية 2024 عبر hajj.gov.iq الهيئة العليا للحج والعمرة

اسماء المقبولين في قرعة الحج العراقية 2024، انتهت هيئة الحج العليا في العراق من استقبال آلاف طلبات التسجيل في قرعة الحج المجانية للعام المقبل 2025 خلال الفترة الماضية، وبات الكثير من المواطنين التي تقدمت تريد معرفة النتائج لذلك شهدت الاونة الاخيرة العديد من العمليات البحث من اجل معرفة كشوفات المقبولين في قرعة حج العراق، وتشمل الراغبين بأداء فريضة الحج لأول مرة في حياتهم بعد انتهاء الجهات المختصة من دراسة كافة الطلبات المقدمة.

hajj.gov.iq الهيئة العليا للحج والعمرة

ولذلك أطلقت الهيئة العليا للحج والعمرة رابطاً لموقعها الرسمي عبر الإنترنت لإعلان نتائج الأسماء المقبولين في قرعة الحج العراقية 2024 ومن خلال ذلك اللينك يمكن الاطلاع علي النتائج بدون مشاكل والحصول علي الكشوفات وسوف نوفر كافة التفاصيل للحصول علي النتائج مع شرح الأوراق والوثائق المطلوب إحضارها في حال القبول.

رابط الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج العراق 2024

الدخول على رابط موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

التوجه الى صفحة الخدمات الالكترونية.

اختيار خانة قرعة الحج 2025.

الضغط على خيار الاستعلام عن المقبولين.

ادخال معلومات وبيانات المستفسر.

ادخال رقم طلب المتقدم.

اخيراً الضغط على زر اظهار النتيجة.

الاوراق المطلوبة من المقبولين في قرعة الحج العراقية 2024