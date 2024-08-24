مغامرات منصور والأصدقاء.. تردد قناة ماجد الجديد 2024 علي النايل سات وعرب سات بجودة HD

تردد قناة ماجد، تعتبر قناة ماجد واحدة من أبرز قنوات الاطفال التي تقدم محتوى متخصص في الأطفال والبرامج والمسلسلات والأفلام الكرتونية وتتألق قناة ماجد لتكون واحدة من أهم قنوات الأطفال على الساحة العربية حيث الأفلام والبرامج الترفيهية التي من شأنها أن تساعد في تعزيز المهارات الترفيهية والإبداعية لدى الأطفال الصغار ويعتبر محتوى قناة ماجد من أكثر المحتويات تنوعا على قنوات الأطفال حيث تعمل الإدارة دائما على تجديد التردد بشكل مستمر لذا سوف نتعرف معا اليوم على تردد قناة ماجد في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة ماجد الجديد 2024 علي النايل سات

تقدم قناة ماجد محتوى يناسب جميع الأعمار المختلفة من برامج وأفلام ومسلسلات كرتونية من شأنها أن تجذب الأطفال وتدخل الفرح إليهم بطريقة مختلفة ومميزة ويأتي التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات نايل سات التردد 11526 12221 الاستقطاب عمودي أفقي الجودة HD HD معامل الترميز 27500 27500 معامل الخطأ 3/4 3/4

تردد قناة ماجد الجديد 2024 علي العرب سات

تعتبر قناة ماجد هي الخيار الأمثل أمام أولياء الأمور الذين يبحثون عن محتوى تعليمي وترفيهي في نفس الوقت يمكن من خلاله تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال بشكل ترفيهي ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (Horizontal).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط قناة ماجد على الريسيفر

يمكن من خلال مجموعة من الخطوات القيام بتنزيل القناة على جهاز الريسيفر وذلك عبر الخطوات التالية:

بإستخدام جهاز التحكم ستكون بالضغط على زر القائمة menu ومنها إلى الإعدادات setting.

يتم اختيار التثبيت اليدوي Manual installation.

منها إدخال تردد قناه جديد.

يتم تحديد القمر الصناعي، و تردد القناه، ومعامل الاستقطاب وغيرها من بيانات القناة.

يتم الضغط على زر البحث أو ok بدء عمليات البحث.

بعد ظهور القناة يتم الضغط على حفظ.

مزايا قناة ماجد

تعتبر قناه ماجد واحدة من أروع وأهم قنوات الأطفال التي يتم من خلالها عرض البرامج التي تخص الأطفال والمسلسلات الكرتونيه بشكل مختلف ومميز ومن أهم مزايا القناة ما يلي: