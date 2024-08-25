استعلم الآن.. معرفة غرامات المرور بغداد 2024 وكيفية سدادها إليكترونيا من خلال الموقع الرسمي لبوابة أور الإلكترونية 

تعد معرفة غرامات المرور بغداد من الأمور المهمة التي تساعد السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية وتفادي العقوبات المالية التي قد تترتب على المخالفات، وتفرض غرامات مرورية لضمان الانضباط والسلامة على الطرق حيث تعمل الجهات المعنية على ضبط المخالفات ومتابعتها بفعالية، وتتنوع الغرامات المرورية وفقا لنوع المخالفة ومدى خطورتها، وتشمل المخالفات تجاوز السرعة المقررة والقيادة دون تأمين وعدم الالتزام بالإشارات المرورية واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

معرفة غرامات المرور بغداد

تختلف قيمة الغرامات بناء على شدة المخالفة حيث يتم تصنيف المخالفات إلى فئات متعددة يتم تحديد الغرامات المالية لكل فئة منها، وتلعب هذه الغرامات دورا كبيرا في تحقيق أهداف السلامة المرورية إذ تسهم في ردع السائقين عن ارتكاب المخالفات التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة، ولعرفة غرامات المرور بغداد اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أور.

يتم تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة.

اختيار أيقونة الغرامات المرورية.

كتابة رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

الضغط على خانة بحث.

تظهر لك جميع المخالفات المرورية الخاصة بك.

يمكنك تسديد الغرامات بالنقر على خانة تسديد.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

النقر على خانة الدفع.

يتم طباعة الايصال والاحتفاظ به.

شروط دفع غرامات المرور بغداد

تهدف هذه الغرامات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية والحفاظ على النظام على الطرقات، وإدراك الغرامات وكيفية حسابها يمكن أن يساعد السائقين على تجنب التكاليف غير الضرورية والتقليل من المخاطر، لذلك من الضروري أن يكون السائقون على دراية كاملة بالقوانين المرورية وتفاصيل وشروط دفع الغرامات المقررة: