تردد قناة النهار دراما 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات لمتابعة أقوى الحلقات الدرامية بجودة عالية

قناة النهار دراما هي إحدى القنوات الفضائية المصرية المتخصصة بعرض المسلسلات والأعمال الدرامية المتنوعة، حيث تعد من أفضل القنوات العربية التي تعرض العديد من المسلسلات الفنية المختلفة والمتنوعة فتجد المسلسلات المصرية والهندية وأيضاً التركية، والهدف من هذا التنوع حتى يكون محتوى مناسب لجميع الأذواق والميول، كما تسعى القناة بصفة دائمة إلى استقطاب عدد كبير من الفئات الجديدة حتى يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة واسعة لكي تزيد من شهرتها.

تردد قناة النهار دراما على النايل سات

حتى يمكنك استقبال تردد قناة النهار من ضمن قائمة القنوات الخاصة بك على القمر الصناعي النايل سات كل ما عليك هو ضبط ترددها الجديد والذي يكون كالتالي:

تردد القناة: 11785.

معامل استقطاب القناة: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ5/6 :.

جودة القناة: HD.

تردد قناة النهار دراما على العرب سات

تعرض قناة النهار دراما محتوى درامي جديد، لذلك يمكنك استقبال ترددها على العرب سات كالآتي:

تردد القناة: 10810 / 12687.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز” 27500.

معدل تصحيح الخطأ3/4 :.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة النهار دراما

نالت قناة النهار دراما على اهتمام كبير من قبل جماهير الوطن العربي، وذلك لا يكون لمحتواها فقط، بل بسبب خصائص أخرى تتميز بها

تبدأ بالعرض على مدار الساعة دون توقف البث وتسعي على التوازن بين أذواق الجماهير عن طريق عرض مجموعة من المسلسلات القديمة وأيضاً المسلسلات الحديث الحصرية

كما تقوم بعرض بعض المسلسلات الغير عربية والتي منها المسلسلات التركية وأيضاً الهندية.

تعرض عدد قليل من الإعلانات وذلك حتى لا يشعر المشاهد بنوع من الملل.

كيفية استقبال تردد قناة النهار دراما

تستطيع استقبال تردد القناة يدويا من خلال اتباع بعض الخطوات كالآتي: