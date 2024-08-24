من هنا خطوه بخطوه.. خطوات التسجيل في قرعة الحج عمان 2025 عبر وزارة الأوقاف

قرعة الحج لعام 2025 في سلطنة عمان تعد من أبرز الفرص التي توفرها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للراغبين في أداء فريضة الحج حيث تنظم هذه القرعة بشكل سنوي لضمان توزيع عادل للحصص المخصصة للحج حيث يتمكن المواطنون العمانيون من التسجيل إلكترونيا وفقا لشروط وضوابط محددة الهدف من هذه القرعة هو تسهيل عملية التقديم وتوزيع الفرص بالتساوي بين المواطنين مع مراعاة الأولويات الصحية والإجراءات الوقائية كما تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تنظيم مناسك الحج بكفاءة وسلامة.

خطوات التسجيل في قرعة الحج في سلطنة عمان

للتسجيل في قرعة الحج في سلطنة عمان لعام 2025 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية للدخول الى الموقع اضغط هنا

إذا كان لديك حساب بالفعل قم بتسجيل الدخول وإذا لم يكن لديك حساب يجب إنشاء حساب جديد.

اختر خدمة التسجيل في قرعة الحج 2025 من قائمة الخدمات الإلكترونية.

قم بتعبئة الاستمارة بالبيانات المطلوبة بدقة.

أرفق المستندات المطلوبة مثل جواز السفر الساري و شهادة تثبت الحصول على لقاح كورونا وصورة شخصية حديثة.

بعد التأكد من صحة البيانات والمرفقات اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التسجيل في قرعة الحج في سلطنة عمان